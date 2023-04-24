Trabzonspor’da iki isim gidiyor

Süper Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan son şampiyon Trabzonspor'un kötü gidişatı sonrası takımın başına gelen Teknik Direktör Nenad Bjelica kadroda değişikliğe gidiyor. Bir çok ismin sezon sonu takımdan ayrılacağı ifade edilirken bu isimlerden biri de Yusuf Yazıcı oldu. Fransız Lille'e geri dönecek olan Yusuf için Rus ekip CSKA Moskova'nın teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi. Büyük umutlarla transfer edilen forvet Maxi Gomez'in beklentilerin altında kalması sonucu bu bölgeye de net bir hamle yapılacak. Yönetimin yeni sezonda Arjantinliyi gönderip yerine bir golcü almak istediği öğrenildi.

DİĞER