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Haberler Trabzonspor Başarılara yenilerini ilave edeceğiz

Başarılara yenilerini ilave edeceğiz

27.4.2023

Gazete

Başarılara yenilerini ilave edeceğiz

TRABZONSPOR Başkanı Ertuğrul Doğan, yeniden başarılar kazanacakları bir ortamı sağlayacaklarını söyledi. Doğan, Trabzonspor dergisinde yer alan yazısında, futbolun doğru planlama ve en az hatayla geçiş yapılması gereken bir organizasyon olduğunu belirterek, "Hem sahada hem ekonomide güçlü olmak zorundasınız. Avrupa'daki kulüpler üretiyorlar, yarışıyorlar, hem oyuncu satarak hem de sponsorluk ve ürün satışlarıyla sürdürülebilir ekonomiyi en doğru şekilde uyguluyorlar" diye konuştu.

Trabzon'un kaynak olarak en verimli bölgede bulunduğunu dile getiren Doğan, "Ancak bunu işleyebilecek organizasyon maalesef doğru şekilde kurulmadığından, çoğu yetenekli genç oyuncu Türkiye ve Avrupa'daki takımlara gidiyor. Bunun önüne geçmeliyiz. Bugünkü ekonomimiz ve saha sonuçları arzuladığımız noktada olmayabilir. Ancak geçmiş başarılara yenilerini ilave edeceğiz" dedi.

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