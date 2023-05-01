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Haberler Trabzonspor Trabzonspor’a öne geçmek yetmiyor

Trabzonspor’a öne geçmek yetmiyor

1.5.2023

Gazete

Trabzonspor’a öne geçmek yetmiyor
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon öne geçtiği maçlarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekti. 30 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan bordo-mavililer, attığı 47 gole karşılık, kalesinde 44 gol gördü ve 45 puanla 7. Sıraya geriledi. Trabzonspor, bu sezon öne geçtiği 7 karşılaşmada 18 puan kaybetti. Karadeniz ekibi, Spor Toto Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyor. Bu karşılaşmalarda 4 yenilgi ve 1 beraberlik alan bordo- mavililer galibiyet hasreti yaşıyor. Deplasmanda ise oynadığı 10 maçta 7 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 de hükmen galibiyet elde etti. Bordo-mavililer, ligden çekilen Gaziantep FK karşısında aldığı hükmen 3 puan dışında dış sahada en son ligin 8. haftada Kayserispor karşısında galip gelmişti.
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