Trabzonspor’a öne geçmek yetmiyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon öne geçtiği maçlarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekti. 30 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan bordo-mavililer, attığı 47 gole karşılık, kalesinde 44 gol gördü ve 45 puanla 7. Sıraya geriledi. Trabzonspor, bu sezon öne geçtiği 7 karşılaşmada 18 puan kaybetti. Karadeniz ekibi, Spor Toto Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyor. Bu karşılaşmalarda 4 yenilgi ve 1 beraberlik alan bordo- mavililer galibiyet hasreti yaşıyor. Deplasmanda ise oynadığı 10 maçta 7 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 de hükmen galibiyet elde etti. Bordo-mavililer, ligden çekilen Gaziantep FK karşısında aldığı hükmen 3 puan dışında dış sahada en son ligin 8. haftada Kayserispor karşısında galip gelmişti.

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