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Haberler Trabzonspor Bjelica’nın gözü vatandaşlarında

Bjelica’nın gözü vatandaşlarında

4.5.2023

Gazete

Bjelica’nın gözü vatandaşlarında
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Genç teknik adamın gözünün 3 Hırvat yıldızda olduğu öğrenildi. Daha önce Dinamo Zagreb'e de transfer ettiği vazgeçilmez oyuncularından Bruno Petkovic'i istediği ifade edilen Bjelica'nın ayrıca eski öğrencisi Hertha Berlin forması giyen ön libero ve merkez orta saha oyuncusu Ivan Sunjic ile yine ön libero ve stoper pozisyonunda çok yönlü oynayan Mihael Zaper'i de transfer etmek istediği öğrenildi. Alman kulübünde kiralık oynayan ve geçtiğimiz günlerde hocasıyla tartışan Sunjic için kiralama formülü üzerinde duruluyor. Zaper için de kulübü Osijek ile masaya oturulması bekleniyor.
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