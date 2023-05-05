Trabzon’dan stat hamlesi

TRABZONSPOR Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon'a mitinge giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü ve stadyumun 29 yıllığına kiralanması konusunda dosyayı teslim etti. Başkan Erdoğan'ın ise Doğan'ı görüşmek için külliyeye davet ettiği bildirildi. Trabzonspor'un Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin altında bulunan dükkanları ve araziyi aktif olarak kullanabilmesi ve/veya buraları kiraya verebilmesi için stadyumun yıllık kiralanma sözleşmesinin feshi ve uzun soluklu bir kiralanma anlaşmasının yapılması gerekiyordu. Bu projeyi hayata geçirmek isteyen Başkan Ertuğrul Doğan da, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi.

FORMA HEDİYE EDİLDİ

BU görüşme sırasında Doğan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a forma hediye ederken, kendisi dosyanın daha geniş kapsamlı görüşülmesi için külliyeye davet edildi. Bu arada takımda Vitor Hugo ve Peres'in ardından Denswil'in de takımdan ayrılma ihtimali bulunduğu bildirildi. Bordo-mavili takımın sezon başında sözleşmesini uzattığı Denswil ile yolların ayrılma ihtimali oldukça yüksek. Takımda en yüksek rakam kazanan isimler arasında yer alan Denswil, son haftalarda yaşadığı sakatlık nedeniyle forma şansı da bulamamıştı