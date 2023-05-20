Trabzonspor’un deplasman fobisi

Süper Lig'de 25 yıldır deplasmanda yenemediği ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Trabzonspor, aldığı sonuçla hüsrana uğradı. Süper Lig'de başarıdan uzaklaşan ve deplasman fobisi yaşayan Karadeniz ekibinde teknik direktör Nenad Bjelica, yeni takımıyla çıktığı ilk derbi maçında sahadan mağlup ayrıldı. Süper Lig'de çıktığı son 7 deplasman maçını kaybeden bordo mavililer, sarı lacivertliler karşısında alınan skorla deplasmandaki mağlubiyet serisini de 8'e yükseltti. Trabzonspor, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 9 maçın 8'ini kaybederken, bu süreçteki tek galibiyetini ise ligden çekilen Gaziantep FK'nın hükmen mağlup sayıldığı mücadelede aldı. Öte yandan Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında alışılagelen oyun sistemi dışında formasyonlar deneyen Bjelica'nın oyuncu mevkilerinde yaptığı değişiklikler taraftarları şaşırttı. 4 maçta 3'üncü mağlubiyetini yaşayan Hırvat çalıştırıcının oyuncuların mevkilerindeki değişikliği sosyal medyada eleştirildi.

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