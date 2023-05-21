Trabzon’dan Fener’e tepki

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı maçta Samet Akaydin'in, Trezeguet'nin şükür secdesiyle gol sevinci yaşadığı anda bordo mavili futbolcuya doğru tükürdüğü iddiası futbol gündemini sarsarken bordo-mavili kulüp Fenerbahçeli stoperin hareketiyle ilgili çok sert bir açıklama yayımladı. "Bu bir rezilliktir, iğrençliktir!" başlığıyla yapılan açıklamada "Trezeguet'ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz. Trezeguet'nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Samet Akaydın'ın 'dönerek' oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir! Samet'e tüm futbol paydaşlarının tepki koymasını, başta F.Bahçe olmak üzere TFF'den de ivedilikle gereğinin yapılmasını bekliyoruz" denildi. Samet'in bu hareketi videolara da yansırken, Samet iddialara yanıt verdi. Genç oyuncu, "Sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum" dedi.

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