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Haberler Trabzonspor Trabzon’da Gbamin şoku

Trabzon’da Gbamin şoku

Bordo-mavili ekibin oyuncusu dünkü antrenmanı yarıda bıraktı.

28.5.2023

Gazete

Trabzon’da Gbamin şoku
Süper Lig'in 36'ıncı haftasında oynayacağı Bitexen Giresunspor maçına hazırlanan Trabzonspor'da çalışmalar 3 oyuncu eksiğiyle sürdü. Bordo mavililerde Jean Philipp Gbamin, idmanda girdiği ikili mücadele sırasında sakatlandı. Yaşadığı ağrı nedeniyle ayağı aksayan oyuncu, ilk müdahalenin ardından sağlık ekibi eşliğinde sahadan ayrıldı. Teknik ekibe yaşadığı sakatlıkla ilgili bilgi veren oyuncu böylelikle idmanı yarıda kesti.

ÜÇ OYUNCU İDMANDA YOKTU
Nenad Bjelica eşliğinde çalışan takımda, sol diz iç yan bağda esneme yaşadığı için tedavi gören Yusuf Yazıcı, sol baldırında kas spazmı yaşayan ve fizyoterapist eşliğinde tedavi gören Denswil ile kiralıktan dönen Abdülkadir Parmak izinli olduğu için idmana katılmadı.
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