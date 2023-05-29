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Trabzonspor’da Çekici sesleri

29.5.2023

Gazete

Trabzonspor’da Çekici sesleri
Spor Toto Süper Lig'de hedefi tutturamayan Trabzonspor yönetimi, gelecek sezon kadro yapılanması için kolları sıvadı. Konyaspor ile sözleşmesi sona erecek Endri Çekici, Trabzonspor'un radarına girdi. 26 yaşındaki Arnavut 10 numaranın Karadeniz ekibine önerildiği öğrenildi. 2021 yılından bu yana Konyaspor'da forma giyen başarılı orta saha oyuncusu özellikleriyle Bakasetas'ı anımsatıyor. Daha önce Dinamo Zagreb'te de forma giyen Endri Çekici, teknik direktör Nenad Bjelica tarafından beğenilen bir isim olarak biliniyor. 26 yaşındaki Endri Çekici, bu sezon Konyaspor'da toplam 24 maça çıkarken, 2 gol attı 1 de asist yaptı. Bordo- mavili yönetimin futbolcuyu mercek altına aldığı maliyet araştırması yaptığı öğrenildi.
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