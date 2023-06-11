Trabzon’da müthiş takas

Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluk için kolları sıvayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Trabzonspor'un stoper bölgesi için yaptığı transfer hamlesi İspanya basınında manşetlere taşındı. İddiaya göre, Real Valladolid'den ayrılan 27 yaşındaki Joaquin Fernandez'in Trabzonspor ile anlaştığı öne sürülürken, Marc Bartra'nın ise yeni sezonda Girona'da forma giyeceği ifade edildi. Bu haberi manşetlerine taşıyan İspanyol medyası, "Real Valladolid'den ayrılan Joaquin Fernandez Trabzonspor ile anlaştı. 27 yaşındaki savunmacı yeni sezonda Türk ekibinin formasını giyecek. Marc Bartra ise İspanya'ya dönüyor. Büyük bir ihtimalle Girona'da oynayacak" iddiasında bulundu. 2019 yılından bu yana Real Valladolid formasını giyen Joaquin Fernandez, bu sezon 27 maça çıktı.

DİĞER