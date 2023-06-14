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Haberler Trabzonspor ‘Bayrama kadar 15 milyon Euro lazım’

‘Bayrama kadar 15 milyon Euro lazım’

14.6.2023

Gazete

‘Bayrama kadar 15 milyon Euro lazım’
TRABZONSPOR Başkanı Ertuğrul Doğan, dün bir basın toplantısı düzenleyerek gündemi değerlendirdi. Kulübün mali yapısından bahseden Başkan Doğan, gelir-gider tablosunda 50 milyon Avro gibi bir açıkları olduğunu belirtti. Doğan, "Toplam borç 3 milyar lira civarında. Geldiğimizden beri 24 milyon Avro borç ödedik. Bayrama kadar yönetimimizin bulması gereken miktar 15 milyon Avro. Bunu yaparken iddialı bir kadro da kuracağız. Hedefimiz takım bütçesini 25 milyon Avro seviyesinde tutmak" diye konuştu. Trabzonspor'un şampiyonluk belgeselinin tamamlanmak üzere olduğunu da aktaran Doğan, "Herkesin konuşacağı bir belgesel olacak. Ayrıca yeni sezon formalarının tanıtımını da 24 Haziran'da yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
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