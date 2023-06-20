Uğurcan Suudi ekibinin radarında

Yeni sezona güçlü bir kadroyla iddialı girmek isteyen Trabzonspor'da takımın yıldız oyuncularına da talipler çıkmaya devam ediyor. Adı daha önce ciddi bir şekilde Roma ile anılan Uğurcan'a sürpriz bir talip çıktı. Deneyimli hoca Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, daha önce de ilgilendiği 27 yaşındaki Uğurcan Çakır için ön görüşme yaptı ancak henüz kulübe teklif iletmedi. Nottingham Forest'ın da hamle yapma niyetinde olduğu öğrenilirken, devreye Arap ekibi Al-Taawon da girdi. Trabzon'un kapısını çalmaya hazırlanan Suudi ekibinin ciddi bir rakamı gözden çıkaracağı öğrenildi.

DİĞER