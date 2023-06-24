Trabzon peşini bırakmıyor

Trabzonspor, daha önce de gündeme gelen Philip Zinckernagel'in peşinde. Norveç'te Bodo-Glimt forması giyerken attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çeken ve başta Trabzonspor olmak üzere Türk takımlarının radarına giren başarılı futbolcu, İngiliz temsilcisi Watford'a transfer olmuştu. Watford'da istediğini bulamayan ve Nottingham Forest'a kiralanan Danimarkalı orta saha geçen sezon Olympiakos'a gitmişti. Ancak Komşu'daki macerası da uzun sürmeyen Zinckernagel 2 ay sonra Standart Liege'e kiralanmıştı. Sezonun bitmesiyle Olympiakos'a dönen 28 yaşındaki isim Bjelica'nın da liste başı isimlerinden. Fırtına, oyuncu için 1.5 milyon Euro önerdi. Kabul edilirse, Zinckernagel imza atacak.