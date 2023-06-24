  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Trabzonspor Trabzon peşini bırakmıyor

Trabzon peşini bırakmıyor

Trabzon peşini bırakmıyor
Trabzonspor, daha önce de gündeme gelen Philip Zinckernagel'in peşinde. Norveç'te Bodo-Glimt forması giyerken attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çeken ve başta Trabzonspor olmak üzere Türk takımlarının radarına giren başarılı futbolcu, İngiliz temsilcisi Watford'a transfer olmuştu. Watford'da istediğini bulamayan ve Nottingham Forest'a kiralanan Danimarkalı orta saha geçen sezon Olympiakos'a gitmişti. Ancak Komşu'daki macerası da uzun sürmeyen Zinckernagel 2 ay sonra Standart Liege'e kiralanmıştı. Sezonun bitmesiyle Olympiakos'a dönen 28 yaşındaki isim Bjelica'nın da liste başı isimlerinden. Fırtına, oyuncu için 1.5 milyon Euro önerdi. Kabul edilirse, Zinckernagel imza atacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA