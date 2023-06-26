Trabzon’a Ganalı yıldız

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonu Almanya Bundesliga ekiplerinden FC Köln'de geçiren ve sezon sonunda sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Kingsley Schindler için devrede olduğu öğrenildi. Samsunspor başta olmak üzere birçok taliplisi olan Kingsley Schindler, son olarak Bundesliga'da Köln forması giyerken Adana Demirspor, Samsunspor ve Başakşehir ilgilenmişti. Geçtiğimiz sezon 29 maçta forma giyen Ganalı futbolcu, takımına 3 asistlik katkı sağladı. Adana Demirspor ekibi oyuncunun durumuyla yakından ilgilenirken, Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor'un da oyuncuyla iletişim halinde olduğu öğrenildi. Ayrıca kanat takviyesi için çalışmalarına devam eden Başakşehir de Schindler'in durumunu yakından takip ediyor. Trabzon'un futbolcuyu birçok kulübün istemesi sebebiyle elini çabuk tutup transferi bitirmek istediği iddia edildi.