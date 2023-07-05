Trabzon’a altyapı takviyesi

Türk futboluna son yıllarda çok önemli isimler kazandıran Trabzonspor, bu misyonunu sürdürüyor. Bordo-mavililerin profesyonel sözleşme imzaladığı son isimler Abdurrahman Bayram ve Salih Malkoçoğlu oldu. Kulüp yönetim kurulu üyeleri Derviş Köz ve Coşkun Öztürk'ün yer aldığı törende Abdurrahman Bayram ve Salih Malkoçoğlu, 5'er yıllık sözleşmeleri imzaladı. Öztürk, "Genç oyuncularımızın kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'ın da belirttiği gibi altyapı projesini çok önemsiyoruz. Trabzonspor, altyapısı ile güç kazanan ve bundan gurur duyan bir kulüptür. Abdurrahman ve Salih de "Hayallerimiz için ilk adımı attık. İnşallah uzun yıllar kulübümüze hizmet edebiliriz" diye konuştular.

SLOVENYA KAMPI BAŞLADI

Öte yandan Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı ilk etap kamp çalışmaları için Slovenya'ya gitti. Bordo-mavili takım, Kranj kentinde kampa girecek. Yolculuk öncesi havalimanında takımı uğurlayan taraftarlar, birlikte fotoğraf çektirdikleri futbolculara forma imzalattı.