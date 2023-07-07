Transfer çıkışı

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ertuğrul Doğan'ın özellikle transfer açıklamaları gündem oldu. Doğan, Bakasetas ve Siopis'in yeni sözleşme hakkında, "Biz teklifleri 3 gün önce kendilerine ilettik. Henüz kampa katılmadılar. Cumartesi gününden sonra geldiklerinden sonra kendileriyle görüşeceğiz. Ama resmi tekliflerimizi yaptık" ifadelerini kullandı. Uğurcan hakkında da konuşan Başkan Doğan, "Ben 'Uğurcan'ı Türkiye'de bir kulübe satmam' dedim. Satmam da. Ancak Uğurcan gelip Avrupa'ya gitmek isterse kendisine kolaylık sağlama konusunda söz verdik, sözümüzü tutarız. Trabzonspor'un isminin olduğu her yerde, her zaman konu zirvedir. Trabzonspor, bu yılki kadrosunu da, hocasını da zirvede olmak için almıştır. Zirvede olmak için bu takımı kuruyordur. Mücadelemizin de tek amacı zirvedir" dedi.

LAHTİMİ'YE YASAL İŞLEM

2023-24 sezonu hazırlıklarına başlayan Trabzonspor, çalışmalarını Slovenya'nın Kranj şehrinde sürdürürken, takımın kanat oyuncularından Mountassir Lahtimi kampa katılmadı.

NOTER TESPİTİ YAPILDI

Trabzonspor'dan izinsiz olarak tatil keyfine devam eden Lahtimi, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşırken oyuncunun rahat tavırlarına karşılık bordo mavili kulüp harekete geçti. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Oyuncuyla ilgili noter tespiti yaptırdık, ceza kestik. Hocamız, kamp kadrosunun dışında bıraktı. Gelişmelere göre neler yaşanacağını göreceğiz. Oyuncu, şu anda Trabzon'a dönmek istemediğini söylüyor. Son durum bu" yorumunu yaptı.