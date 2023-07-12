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Haberler Trabzonspor Biz kaybetmeyi çok sevmeyiz’

Biz kaybetmeyi çok sevmeyiz’

Biz kaybetmeyi çok sevmeyiz’
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor'un Hırvat futbolcusu Mislav Orsic, yeni kulübünü değerlendirdi. "İhtiyacımız olan her şeye sahibiz" diyen Hırvat yıldız, takımda Hırvat bir teknik ekip ve yeni katılacak Hırvat bir stoper olduğunu da hatırlatarak "Dil etkisinden dolayı iyi hissediyorum. Şunu söyleyebilirim, biz Hırvatlar kaybetmeyi çok sevmeyiz. Bjelica, her zaman yarışmayı teşvik eden birisi. Umarım bu da takımın gerisine sirayet eder, sonuna kadar mücadele etmemiz gerektiği düşüncesini hiçbir zaman kaybetmeyiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Trabzonspor, Bartha ile yollarını ayırdığını açıkladı.
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