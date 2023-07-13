Trabzonspor’da Belaili gelişmesi

Yeni sezon öncesi transfer döneminde adı Trabzonspor'a yazılan Youcef Belaili 150 bin Euro'luk imza ve 35 bin Euro'luk brüt maaşı ödenmediği için Ajaccio ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. Fransız kulübü Belaili'yi FIFA'ya şikayet ederken, bordo- mavililer ise boşa çıkan Cezayirli oyuncuya senelik 900 bin Euro önerdi. Ajaccio'da 750 bin Euro alan 31 yaşındaki deneyimli oyuncu ile temaslar sürüyor. Diğer teklifler için de süre isteyen Belaili'nin şu anlık Trabzonspor'un önerisine sıcak baktığı öğrenildi.