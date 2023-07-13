  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Trabzonspor Trabzonspor’da Belaili gelişmesi

Trabzonspor’da Belaili gelişmesi

Trabzonspor’da Belaili gelişmesi
Yeni sezon öncesi transfer döneminde adı Trabzonspor'a yazılan Youcef Belaili 150 bin Euro'luk imza ve 35 bin Euro'luk brüt maaşı ödenmediği için Ajaccio ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. Fransız kulübü Belaili'yi FIFA'ya şikayet ederken, bordo- mavililer ise boşa çıkan Cezayirli oyuncuya senelik 900 bin Euro önerdi. Ajaccio'da 750 bin Euro alan 31 yaşındaki deneyimli oyuncu ile temaslar sürüyor. Diğer teklifler için de süre isteyen Belaili'nin şu anlık Trabzonspor'un önerisine sıcak baktığı öğrenildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA