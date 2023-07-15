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Haberler Trabzonspor Zinckernagel Trabzon’a doğru

Zinckernagel Trabzon’a doğru

Yönetim, Olympiakos’tan 28 yaşındaki Danimarkalı orta saha için çaba harcıyor.

Zinckernagel Trabzon’a doğru
Yeni sezon öncesi Slovenya'da kampa giren Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, takımın eksiklerini çıkardı ve yönetime raporunu sundu. Bu bilgiler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren bordo-mavili ekipte orta saha takviyesi için Philip Zinckernagel düşünülüyor. Daha önce de girişimde bulunduğu bu oyuncunun transferinde Belçika ekipleriyle yarışan Trabzonspor için bir takım daha elendi. Geçen sezon Olimpiakos'tan kiraladığı Philip Zinckernagel'i kadroda tutmak isteyen Standard Liege'in yarıştan çekildiği öğrenildi. Bu durumda 28 yaşındaki Danimarkalı futbolcuyu renklerine bağlamak isteyen Trabzonspor ve Club Brugge kaldı.
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