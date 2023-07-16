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Haberler Trabzonspor Trabzon’da hedef Belotti

Trabzon’da hedef Belotti

Transfer çalışmalarını sürdüren bordo mavili Karadeniz ekibi, Roma formasını giyen Belotti için girişimlere hız verdi.

Trabzon’da hedef Belotti

Forvet arayışlarında Bruno Petkovic'i ilk sıraya koyan Trabzonspor'un adı bir kez daha Andrea Belotti ile birlikte anıldı. Football-İtalia sitesi, bordo-mavili kulübün radarında İtalyan yıldızın olduğunu duyurdu. Haberde Roma'nın kadrosundan göndermek istediği 29 yaşındaki futbolcu ile Trabzonspor'un ilgilendiği belirtildi. Petkovic'te sıkıntı yaşayan ve alternatif isimler üzerinde duran Karadeniz ekibinin Roma'dan ayrılmak için gün sayan Belotti için temaslara başladığı öne sürüldü. Belotti'nin Roma ile sözleşmesi 2025 yılında bitiyor.

4 GOL KAYDETTİ

Bordo-mavililerin ilk etapta yıldız forveti kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edilirken, iki kulüp arasında görüşmelerin tüm hızıyla sürdüğü öğrenildi. Futbola AlbinoLeffe'de başlayan Belotti kariyerinde sırasıyla Palermo, Torino ve Roma formları giydi. Geçen sezon Roma formasını 46 maçta giyen yıldız isim rakip ağları 4 kez sarstı ve 2 de asist yaptı.

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