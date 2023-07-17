Trabzonspor’dan Miha Zajc’a kanca

Orta sahasına aradığı takviyeyi bulamayan Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi. Bordo-mavililer Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmayan ve kendisine İtalya'da kulüp arayan Miha Zajc'a teklif götürdü. Nenad Bjelica da aynı dili konuştuğu 29 yaşındaki orta sahayı arayarak, kendisiyle çalışmak istediğini iletti. Trabzonspor halihazırda Hamsik'in yerine tecrübeli oyuncu arayışlarına devam ediyor olsa da, Zajc'ı da bu mevkide değerlendirebilir. Hamsik tarzı oyuncuların yaşlarına bakmaksızın oldukça yüksek rakamlar istemeleri yüzünden Trabzonspor yönetimi daha alternatif isimler üzerine yönelmeye karar vermişti. Son olarak geçen sezon Serie B'de Parma forması giyen Franco Vazquez, 34 yaşında olmasına rağmen yıllık 1.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme istemişti.

FIRTINA'DAN GOLLÜ PROVA

Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, Slovenya ekibi NK Celje ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 2-2'lik eşitlikle sonuçlanan karşılaşmada Trabzonspor'un gollerini 25. dakikada Kerem Şen ve 51. dakikada Umut Bozok kaydetti. Slovenya temsilcisinin golleri ise 37. dakikada Bajde ve 64. dakikada Zec'ten geldi.