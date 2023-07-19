Trabzonspor’a Portekizli sağ bek

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme Wilson Manafa geldi. Portekiz'in önemli gazetelerinden Record, son olarak Porto'da oynayan ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki sağ bekin Bordo-Mavili ekibe imza atacağını yazdı. 1.77 boyundaki futbolcu, geçen sezon Porto ile ligde 18 maçta forma giydi, gol ve asist katkısı veremedi. Kariyerinde daha önce Portekiz dışına çıkmayan 28 yaşındaki oyuncu, Porto'nun dışında Portimonense, Varzim, Anadia, Beira-Mar ve Sporting B formalarını da giydi. Gine-Bissau asıllı Portekizli oyuncu, Porto kariyerinde 130 resmi maça çıkarken, 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.