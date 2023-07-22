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Haberler Trabzonspor Trabzon’un Zajc ısrarı

Trabzon’un Zajc ısrarı

Trabzon’un Zajc ısrarı

Trabzonspor Miha Zajc ısrarını sürüdürüyor. Sloven oyuncunun menajeri Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürürken, bordo-mavililer de pusuda bekliyor. İlk görüşmeden bir sonuç çıkmazken, ikinci bir görüşmenin daha yapılacağı öğrenildi. Çıkacak sonuca göre menajerin Trabzonspor'la da bir görüşme yapacağı ve anlaşma sağlanırsa Zajc'ın bordo-mavili takıma imza atacağı öne sürüldü. TONIO TEKLİC İMZAYI ATTI

Bu arada Trabzonspor, bir süredir gündemde olan NK Varazdin'den Tonio Teklic'i transfer etti. Varazdin ile 1 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında anlaşıldığı kaydedildi. 23 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinden geçti.

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