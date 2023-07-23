Trabzon’da Siopis krizi

YENİ sezon öncesi eksik bölgeleri teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda transferlerle güçlendirmeye çalışan Trabzonspor'da Siopis krizi patlak verdi. Bordo-mavili ekibin orta sahadaki vazgeçilmez isimlerinden biri olan Siopis ile yönetimin önceki gün bir görüşme gerçekleştirdiği ancak anlaşma sağlanamadığı kaydedildi. Karadeniz basınında çıkan haberlere göre, bordo-mavili yönetim 29 yaşındaki ön liberoya 550 bin Euro zam yaparak yıllık 1.2 milyon Euro önerdi. Ancak bu rakamı az bulan Siopis 1 milyon 700 bin Euro isteyince, görüşmeler tıkandı. Transfer ekibinin bu rakamı düşünmek üzere geri adım attığı ve henüz bir anlaşma sağlanamadığı öğrenildi. Yönetimin 1.2 milyon Euro'nun üzerine çıkmayı düşünmediği oyuncuya ülkesinden teklifler olduğu da ifade edildi.

1959'DAN ÖNCE 20 ŞAMPİYONLUĞUMUZ VAR

TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF'nin 1959 öncesi elde edilen şampiyonluklar ile ilgili özel bir komisyon kurulması kararını değerlendirdi. Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir takımları arasında yapılan ve bölgesel bir ligi esas alan dönemle ilgili konunun birçok tartışmayı beraberinde getireceğini dile getiren Doğan, "Türkiye'nin bütününü temsil etmeyen mahalli ligler esas alınacaksa, mahalli ligde kazanılmış 20 şampiyonluğumuzun bulunduğu gerçeğini hatırlatmamız zaruri bir hal almıştır. 1959 öncesi şampiyonlukların değerlendirmeye alınması halinde kurucu kulüplerimizin şampiyonluklarının tescillenmesi de zorunlu hale gelecektir" ifadelerini kullandı.