Trabzon’da gündem Chukwuani

Trabzonspor gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken scout ekibinin önerisiyle Danimarka'nın Lyngby takımında forma giyen Tochi Chukwuani'yi gündeme aldı. 20 yaşındaki orta saha için görüşmelere başlandığı ve önemli mesafe kat edildiği öğrenildi. Danimarka milli takımının alt kategorilerinde forma giyen Nijerya asıllı 1.87 boyundaki futbolcu merkez orta saha, önlibero ve on numara olarak oynayabiliyor. Büyük potansiyel olarak görülen Tochi, daha önce İtalyan ekibi Verona ile anlaşsa da sağlık kontrolünden geçemediği için transfer gerçekleşmemişti. Genç futbolcunun, geçirdiği koronavirüs sonrasında kalbinde problem olduğu tespit edildi. Öte yandan genç futbolcuyu kısa süre önce bir çok Avrupa devinin de yakından takip ettiği belirtildi. Bordo-mavili yönetimin, gerekli kontrollerin ardından konuyla ilgili özel bir madde koyarak genç futbolcuyu transfer etmek istediği öğrenildi.