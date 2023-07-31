Trabzonspor’da geri sayım

Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan ve kurmayları iki futbolcu için geri sayıma geçti. Bordo-mavililer, uzun zamandır temasta olduğu Yunanistan Ligi ekiplerinden Olimpiakos'ta forma giyen Philip Zinckernagel ve Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'in forveti Bruno Petkovic görüşmelerinde ilerleme kaydetti. Karadeniz ekibinin iki isimden de olumlu cevap beklediği öğrenildi. Zinckernagel için opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu kaydedilen Trabzonspor, Petkovic için ise kesenin ağzını açtı. Hırvat ekibinin indirim yapmadığı yıldız oyuncu için yönetim de şartları zorladı ve orta yol bulundu. Dinamo Zagreb'in, bordo-mavililerin 28 yaşındaki golcü için yaptığı transfer teklifine Perşembe günü cevap vereceği öğrenildi.