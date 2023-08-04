Trabzonspor Kamara yarışında

Yeni sezon öncesi yaptığı yıldız transferlerin şanssız sakatlıklar yaşaması, Trabzonspor yönetimini yeni arayışlara itti. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren bordo-mavili yönetimin, Glasgow Rangers forması giyen Glen Kamara ile ilgilendiği ifade edildi. İskoç basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor, Glasgow Rangers'tan ayrılması gündeme gelen Glen Kamara'yı kadrosuna katmak istiyor. Trabzonspor'un ilgi gösterdiği Sierra Leone asıllı Finlandiyalı ön libero için Galatasaray, Lyon, Reims, Mönchengladbach ve Kopenhag gibi takımların da devrede olduğu, kulüpler arasında transfer yarışı yaşandığı vurgulandı. İskoç temsilcisinin 27 yaşındaki oyuncu için 5-6 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli beklentisi olduğu da kaydedildi.