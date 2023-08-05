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Haberler Trabzonspor Fırtına atakta

Fırtına atakta

Fırtına atakta
Orta saha arayışlarına devam eden Trabzonspor'dan çifte atak geldi. Bordomavililer, Leipzig'in deneyimli oyuncusu Kevin Kampl ile Boavista forması giyen 26 yaşındaki Kongolu Gaius Makouta için harekete geçti. 32 yaşındaki Slovenyalı Kampl'ın sözleşmesinin gelecek yıl bitecek olmasını bir avantaj olarak gören kurmaylar, düşük bir maliyetle tecrübeli oyuncunun bonservisini almak istiyor. Fırtına, Makouta için de 1.5 milyon Euro'luk bir teklif hazırlayan Trabzonsporlu yetkililerin bu teklifini 2 milyon Euro'ya kadar çıkartabileceği gelen haberler arasında. Temmuz 2021'de Braga'nın B takımından 300 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Boavista'ya katılan Makouta, 73 maçta 4 gol ve 11 asistlik performans gösterdi
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