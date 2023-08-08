Petkovic’te geri sayım

Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica'nın uzun süredir ısrarla transfer edilmesini istediği Bruno Petkovic transferinde mutlu sona çok yakın. Dinamo Zagreb'in yeni kontrat teklifini bir türlü kabul etmeyen 28 yaşındaki Hırvat yıldız, eski hocası Bjelica ile Trabzonspor'da buluşmaya hazırlanıyor. Oyuncu tarafıyla yapılan görüşmelerde hiç bir pürüz kalmadığı öğrenilirken, 4 milyon Euro bonservis isteyen Dinamo Zagreb'in ise 1 yıl kontratı kaldığı için Petkovic'i satmaktan başka şansı kalmadı. Ancak Hırvat ekibi Şampiyonlar Ligi eleme maçları nedeniyle olabildiği kadar süreci yavaşlatmaya çalışıyor. 2. turda Astana'yı deviren Zagreb, 8 Ağustos ve 15 Ağustos'ta AEK ile kozlarını paylaşacak. Dinamo Zagreb'in, Petkovic transferine bu maçların ardından izin verebileceği ifade ediliyor.