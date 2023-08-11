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Haberler Trabzonspor Son Dakika... Süper Lig'de heyecan başladı! Trabzonspor evinde kazandı

Son Dakika... Süper Lig'de heyecan başladı! Trabzonspor evinde kazandı

Son Dakika... Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunun açılış maçında Trabzonspor evinde Antalyaspor'u ağırladı. Bordo-Mavililer müsabakayı 1-0'lık skorla kazanarak sezonun ilk maçından 3 puanla ayrıldı.

AA
Son Dakika... Süper Lig’de heyecan başladı! Trabzonspor evinde kazandı

Son Dakika... Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında Trabzonspor, sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 yendi.

66. dakikada Enis Bardhi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Leite yatarak topu kontrol etti.

67. dakikada Bakasetas'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Leite güçlükle topu kornere çeldi.

78. dakikada Bardhi'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Abdulkadir Ömür'ün bekletmeden vuruşunda, top yandan auta çıktı.

83. dakikada Bitexen Antalyasporlu futbolcu Adam Buksa'nın uzaktan şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma ev sahibi Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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