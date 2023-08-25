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Trabzonspor’da Makouta pazarlığı

HABER MERKEZİ
Trabzonspor’da Makouta pazarlığı
Sezon başında iddialı bir kadro kurmak isteyen ancak yaşanan sakatlıklarla planları alt üst olan Trabzonspor'da çalışmalar sürüyor. Bordo-mavililerde orta saha ve santrfor pozisyonlarındaki transferler öncelikli hale geldi. Siopis'in ayrılmasının ardından orta alandaki defansif gücü taşıyacak bir oyuncu arayışı hız kazandı. Batista Mendy transferi yüksek bonservis nedeniyle zora giren Karadeniz ekibi, Portekiz'de Boavista forması giyen Gaius Makouta'ya yöneldi. Daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen başarılı orta saha için Trabzonspor'un teklifini yükselttiği öğrenildi.
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