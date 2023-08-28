Trabzon golcü arayışında

Trabzonspor, forvet transferi için gündemine Carlos Vinicius'u aldı. Son olarak Karadeniz derbisinde Rizespor'a 3-2 mağlup olan bordo-mavililerde kurmaylar kolları sıvadı. Karadeniz ekibi, Bruno Petkovic'i öncelikli aday olarak görüyor ve bu konuda yakın zamanda net gelişmelerin yaşanmasını bekliyor. Transfer hareketliliği devam ederken, Trabzonspor'un radarına farklı bir isim daha girdi.

GELMEYE SICAK BAKIYOR

Fulham'da istediği süreleri bulamayan Brezilyalı yıldız Carlos Vinicius için Trabzonspor'un İngiliz ekibinin kapısını çaldığı ve şartları sorduğu öğrenildi. 28 yaşındaki forvet için Trabzonspor yönetimi ilk adımını attı. Ancak Fulham, 2025'e kadar süren kontratı nedeniyle 6 milyon euro talep etti. Bu durumda Trabzonspor, kiralama seçeneğini değerlendirmeye başladı. Premier Lig'de fazla forma şansı bulamayan oyuncunun da Trabzon'a gelmeye sıcak baktığı ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.