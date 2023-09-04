  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Trabzonspor Trabzon’da Michut sesleri

Trabzon’da Michut sesleri

Bordo-mavili yönetim, Paris Saint Germain’in 20 yaşındaki orta sahasına talip oldu, teklif yapıldı.

HABER MERKEZİ
Trabzon’da Michut sesleri

Süper Lig'de dış transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, aradığı orta sahayı Fransa'da buldu. Orta sahanın ortasında oyunu yönetecek Marek Hamsik tarzında genç bir isim arayan bordo-mavililerin radarına Edouard Michut takıldı. Geçen sezon İngiliz ekibi Sunderland'de kiralık oynayan ve bonservisi Paris Saint Germain'de bulunan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için yönetim devreye girdi. PSG'deki sözleşmesi 2025 yazına kadar devam eden Michut, geçtiğimiz sezon Kara Kediler lakaplı Sunderland'de 28 maça çıktı ve bir gol attı. Genç futbolcuyla Trabzonspor'un yanı sıra İsviçre ve Belçika ekipleri de bir süre önce temasta bulunmuştu.

KİRALIK DÜŞÜNÜLÜYOR

Transferin bu hafta içinde netlik kazanması beklenirken, Karadeniz ekibi kiralama formülüyle oyuncuyu kadroya katmayı planlıyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA