Trabzon’da Michut sesleri

Süper Lig'de dış transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, aradığı orta sahayı Fransa'da buldu. Orta sahanın ortasında oyunu yönetecek Marek Hamsik tarzında genç bir isim arayan bordo-mavililerin radarına Edouard Michut takıldı. Geçen sezon İngiliz ekibi Sunderland'de kiralık oynayan ve bonservisi Paris Saint Germain'de bulunan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için yönetim devreye girdi. PSG'deki sözleşmesi 2025 yazına kadar devam eden Michut, geçtiğimiz sezon Kara Kediler lakaplı Sunderland'de 28 maça çıktı ve bir gol attı. Genç futbolcuyla Trabzonspor'un yanı sıra İsviçre ve Belçika ekipleri de bir süre önce temasta bulunmuştu.

KİRALIK DÜŞÜNÜLÜYOR

Transferin bu hafta içinde netlik kazanması beklenirken, Karadeniz ekibi kiralama formülüyle oyuncuyu kadroya katmayı planlıyor.