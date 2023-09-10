  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Trabzonspor Trabzon’dan bombardıman

Trabzon’dan bombardıman

HABER MERKEZİ
Trabzon’dan bombardıman
Trabzonspor, dış transferde bombaları art arda patlatmaya hazırlanıyor. Pepe'nin transferiyle büyük sükse yapan, Southampton'dan golcü Paul Onuachu'yla da prensip anlaşmasına varan Karadeniz ekibi iki yıldızı daha gündemine aldı. Pepe'yi Beşiktaş'ın elinden kapan bordomavililer, yine siyah-beyazlıların talip olduğu Roberto Pereyra ile ilgilenmeye başladı. Şu an boşta olan ve son olarak İtalya'da Udinese forması giyen 32 yaşındaki Arjantinli futbolcu ile kurmaylar ilk teması kurdu. Bordo-mavili ekibin transferi önemli bir aşamaya getirdiği ve hafta içinde görüşmelerin olumlu sonuçlanması bekleniyor. Rennes'te forma giyen Portekizli Xeka'yı veto eden teknik direktör Nenad Bjelica, Pereyra için onay verdiği belirtildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA