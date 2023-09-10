Trabzon’dan bombardıman

Trabzonspor, dış transferde bombaları art arda patlatmaya hazırlanıyor. Pepe'nin transferiyle büyük sükse yapan, Southampton'dan golcü Paul Onuachu'yla da prensip anlaşmasına varan Karadeniz ekibi iki yıldızı daha gündemine aldı. Pepe'yi Beşiktaş'ın elinden kapan bordomavililer, yine siyah-beyazlıların talip olduğu Roberto Pereyra ile ilgilenmeye başladı. Şu an boşta olan ve son olarak İtalya'da Udinese forması giyen 32 yaşındaki Arjantinli futbolcu ile kurmaylar ilk teması kurdu. Bordo-mavili ekibin transferi önemli bir aşamaya getirdiği ve hafta içinde görüşmelerin olumlu sonuçlanması bekleniyor. Rennes'te forma giyen Portekizli Xeka'yı veto eden teknik direktör Nenad Bjelica, Pereyra için onay verdiği belirtildi.