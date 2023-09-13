Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor! 7 oyuncu milli takımlarından geri döndü

Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti. Ülkelerinin milli takımlarında yer alan 7 oyuncu kente dönerek takıma katıldı.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, pazar oynanacak maçın hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00'de çalışan bordo mavililer, idmanın ilk bölümünde koordinasyon çalışması yaptı. Ayak tenisiyle devam eden antrenman pozisyon oyunu çalışmasıyla tamamlandı.

7 OYUNCU GERİ DÖNDÜ

Bir süredir ülkelerinin milli takımlarında olan ve kente dönen Bakasetas, Fountas, Kourbelis, Abdurrahman, Poyraz Efe, Onuralp ve Oğuzhan takıma katılarak Beşiktaş maçı hazırlıklarında yer aldı.

Trabzonspor hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek