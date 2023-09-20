Trabzonspor’da Onuachu beğenildi

Trabzonspor'un transferin son günlerinde İngiltere'nin Southampton FC takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Paul Onuachu, yeni takımıyla gol hasretini bitirdi. 2.01'lik forvet, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bordo- mavililerin sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Onuachu, 230 günlük gol hasretine de Karadeniz ekibinde son verdi. Son gollerini 29 Ocak 2023'te Belçika'nın Genk takımında forma giydiği dönemde RFC Seraing ağlarını 2 kez sarsarak kaydeden Nijeryalı oyuncu, Southampton FC kariyerinde ise golle tanışamadı. 7 gün önce geldiği Trabzon'da ilk maçına çıkan Onuachu, yaklaşık 8 aydır süren gol hasretini bitirdi.

İNGİLTERE'DE GOLÜ YOK

Attığı gol dışında mücadelesi ve performansıyla da beğeni toplayan yıldız isim, taraftarların ilk maçtan takdirini kazandı. 48. dakikada sakatlanarak yerini Enis Destan'a bırakan Onuachu'nun ciddi birşeyinin olmadığı ve tedbir amaçlı oyundan çıkmak istediği öğrenildi. Danimarka ve Belçika kariyerlerinin ardından İngiltere'de Southampton'a 18 milyon Euro karşılığında transfer olan Onuachu, burada forma giydiği 12 mücadelede golle tanışamadı.