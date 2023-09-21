Trabzon’da en skorer Bakasetas

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ı 3-0 yenen Trabzonspor'un ikinci golünü kaydeden Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas, bordo-mavili takımın mevcut kadrosunda en fazla gol katkısı sağlayan oyuncu konumunda bulunuyor. Bakasetas, ligde 5 hafta sonunda Bardhi ve Enis Destan ile ikişer golle takımına en çok gol katkı sağlayan oyuncular arasında geliyor. Trabzonspor'a 2020-2021 sezonunun devre arasında Alanyaspor'dan 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Yunan futbolcu, şimdiye dek 108 resmi maçta forma giyerken rakip fileleri 30 kez havalandırdı. Karadeniz ekibinde Bakasetas'ı, kadroda bulunan oyuncular arasında 25 golle Abdülkadir Ömür takip etti. Yunan oyuncu, söz konusu dönemde 21 de asist yaparak skor üretimine destek verdi. İlk olarak 2020-2021 sezonunun 22. haftasındaki Beşiktaş maçında forma giymeye başlayan Bakasetas, bordo-mavili formayla sezonu 19 lig maçında 6 gol ile tamamlamayı başardı. İkinci sezonunda 43 resmi maçta 9 kez rakip fileleri havalandırdı. Bakasetas, 2022-2023 sezonunda ise 41 resmi maçta 13 gol kaydetti. Bakasetas, Trabzonspor'da 2021-2022 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 37 sezon aradan sonra şampiyonluk kupasını kaldıran bordo-mavili takımda Yunan oyuncu, bu büyük özleme son veren oyuncular arasında yer aldı.