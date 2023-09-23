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Trabzonspor’da hedef üçte üç

HABER MERKEZİ
Trabzonspor’da hedef üçte üç
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında pazartesi günü Hatayspor'un konuğu olacak Trabzonspor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Kasımpaşa ve Beşiktaş galibiyetleriyle moral bulan bordo-mavililer, Hatay deplasmanında sahadan 3 puanla ayrılarak 3'te 3 yapmak istiyor. Yeni transferleriyle başka bir hava yakalayan Karadeniz ekibi, bu sezon teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde 3'te 3 yaparak seri galibiyetlerini sürdürmenin planlarını yapıyor. Bordo-mavililerde kadro derinliğinin sağlanmasıyla birlikte rekabet ortamı iyice artarken, oyuncuların istekli ve arzulu olmalarının yanında mücadeleleri ise Hırvat çalıştırıcıyı mutlu ediyor.
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