Trabzonspor’da hedef üçte üç

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında pazartesi günü Hatayspor'un konuğu olacak Trabzonspor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Kasımpaşa ve Beşiktaş galibiyetleriyle moral bulan bordo-mavililer, Hatay deplasmanında sahadan 3 puanla ayrılarak 3'te 3 yapmak istiyor. Yeni transferleriyle başka bir hava yakalayan Karadeniz ekibi, bu sezon teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde 3'te 3 yaparak seri galibiyetlerini sürdürmenin planlarını yapıyor. Bordo-mavililerde kadro derinliğinin sağlanmasıyla birlikte rekabet ortamı iyice artarken, oyuncuların istekli ve arzulu olmalarının yanında mücadeleleri ise Hırvat çalıştırıcıyı mutlu ediyor.