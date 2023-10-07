  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Trabzonspor Trabzonspor çarpıldı

Trabzonspor çarpıldı

Süper Lig’in 8. haftasının açılış maçında Trabzon, deplasmanda Adana Demirspor’a teslim oldu. Maçtaki tek golü 29. dakikada Nani kaydetti.

HABER MERKEZİ
Trabzonspor çarpıldı
Süper Lig'de geçen hafta Pendikspor'u deviren Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'a tek golle mağlup oldu: 1-0. 15. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Uğurcan direk dibinde gole izin vermedi. 28'de orta sahadan kaptığı topla ceza sahası önüne kadar gelen Bardhi'nin vuruşunda kaleci Ertaç topa hakim oldu. 29'da Yusuf Sarı'nın sol çaprazdan ortasında kaleci Uğurcan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Nani'nin önünde kaldı. Bu oyuncu yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 55'te Fountas'ın ortasında Onuachu meşin yuvarlağı önüne harika alarak vurdu, top üstten auta gitti. 60'da Bakasetas serbest vuruştan direkt kaleye vurdu, barajdan seken topu Ounachu tamamladı. Ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 82'de Balotelli'nin şutunda Uğurcan'ın sektirdiği topu Zeneli kafayla ağlara önderdi. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Maç 1-0 sona erdi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA