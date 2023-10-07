Trabzonspor çarpıldı

Süper Lig'de geçen hafta Pendikspor'u deviren Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'a tek golle mağlup oldu: 1-0. 15. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Uğurcan direk dibinde gole izin vermedi. 28'de orta sahadan kaptığı topla ceza sahası önüne kadar gelen Bardhi'nin vuruşunda kaleci Ertaç topa hakim oldu. 29'da Yusuf Sarı'nın sol çaprazdan ortasında kaleci Uğurcan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Nani'nin önünde kaldı. Bu oyuncu yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 55'te Fountas'ın ortasında Onuachu meşin yuvarlağı önüne harika alarak vurdu, top üstten auta gitti. 60'da Bakasetas serbest vuruştan direkt kaleye vurdu, barajdan seken topu Ounachu tamamladı. Ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 82'de Balotelli'nin şutunda Uğurcan'ın sektirdiği topu Zeneli kafayla ağlara önderdi. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Maç 1-0 sona erdi.