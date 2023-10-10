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Trabzonspor’da ya Avcı ya Tekke

HABER MERKEZİ
Trabzonspor’da ya Avcı ya Tekke
Trabzonspor'da yönetim bir yandan mevcut teknik adam Nenad Bjelica'nın sözleşmesini fesh etmeye çalışılırken, bir yandan da yeni teknik direktörü bulmaya çalışıyor. Hırvat teknik adamın görüşmelere son noktayı koymak üzere Trabzon'a geldiği öğrenildi. Yönetimin gündeminde birçok isim yer alırken Abdullah Avcı isminin ağır bastığı ve başarılı hocanın geri dönmek istediği öne sürüldü. Öte yandan bordomavili taraftarlar da sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda takımın başına gelmesini istedikleri isimleri dile getirdi. Taraftarların Abdullah Avcı'nın yanı sıra eski yıldızları Fatih Tekke'yi de istediklerini belirttiler.
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