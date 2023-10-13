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Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı boş sözleşmeye imza attı

Abdullah Avcı boş sözleşmeye imza attı

HABER MERKEZİ
Abdullah Avcı boş sözleşmeye imza attı
Trabzonspor'da alınan kötü sonuçlar üzerine Nenad Bjelica'nın yerine teknik direktörlük görevine gelen Abdullah Avcı dün resmen imzayı atarak göreve başladı. Trabzonspor'da ikinci kez teknik direktörlük koltuğuna oturan 60 yaşındaki teknik adam boş mukaveleye imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada bu detaya da yer verilerek, "Kulübümüzde görev yaptığı ilk dönemde 1'i lig ve 2'si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır" ifadeleri kullanıldı. Avcı ise sosyal medya hesabından, "Mucizeler hep böyle ansızın gelir..." paylaşımını yaptı.
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