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Haberler Trabzonspor Avcı’nın sözleşme detayları belli oldu

Avcı’nın sözleşme detayları belli oldu

HABER MERKEZİ
Avcı’nın sözleşme detayları belli oldu
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, iki yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Abdullah Avcı'nın maaşını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğüne getirilen Sayın Abdullah Mucib Avcı ile iki yıllık anlaşma imzalamış bulunmaktayız. Sayın Avcıya; 2023-2024 sezonu için 40 milyon TL garanti ücret ödenmesine, 2024-2025 sezonu garanti ücreti olarak, bir önceki sezon ödenen ücrete, %50 oranını geçmeyecek şekilde, artış yapılarak ortaya çıkacak tutarın ödenmesine karar verilmiştir" denildi.
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