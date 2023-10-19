Hiç ayrılmamış gibi hissettim

Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan ve ikinci dönemini geçiren teknik direktör Abdullah Avcı, kulüpten içeri girerken hiç ayrılmamış gibi his ettiğini söyledi. 28 ay Trabzonspor'da görev yaptığını belirten Avcı, "Burada hayatımın en güzel günlerini yaşadım. Şampiyonluktan sonra yaşanan süreçte dalgalanmalar yaşadık. Sakatlıklar yaşadık. Şehre geldiğim gün 'Yeni gelmedim. Geri geldim' ifadesini kullandım. Bu şehre, bu takıma ve bu enerjiye inandığım için tekrar daha iyisini yapabilmek için buradayım" ifadelerini kullandı. Trabzonspor'un olduğu yerde yarış vardır" diyen Avcı, "Bu sene hedef Avrupa kupalarına katılabilmek, devamlı maç kazanmak ve Türkiye Kupası, gelecek sezonun planlamasını yapmak" şeklinde konuştu. Taraftara da seslenen deneyimli çalıştırıcı, "Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Trabzonspor kazandıkça onlar mutlu oluyorlar. Trabzonspor'un da benim de hedefim bitmedi bitmeyecek." dedi. Nicolas Pepe'nin son durumunu paylaşan Avcı, "Pepe ile önceki gün görüşme yaptım. Uzun süre oynamamasının ve hazırlık kampı yapmadı. Gün gün iletişim halindeyiz. Özel bir oyuncu. Bize maçlar kazandıracak. Antrenman ve maç için sürelerini ayarlayıp hareket edeceğiz." açıklamasında bulundu.

NWAKAEME MİLLİ TAKIMI İSTEDİ

Nwakaeme'nin Trabzonspor'da kalmasını istediğini belirten Avcı, "O da kalmak istedi ama kulübün mali süreci bölümünde o da olmadı. Nwakaeme ile ilgili benim gönderdiğimi söylediler ama ilişkim devam ediyor. Hatta, benim milli takım ile adım geçince tercümanımız Ercan'ı aradı. 'Ben Türkiye'de oynadım. Beni milli takıma alsın' diye söyledi. Bizim ilişkimiz öyle.Yusuf Sarı'yı milli takıma ilk ben gönderdim. Kalmasını istedim. Oynamak istedi. Sözleşmesini uzatmadı. Çaykur Rizespor'a gitti ve ardından Adana Demirspor'a gitti. Biz Yusuf'u burada attığı güzel gollerle hatırlıyoruz" dedi.