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Haberler Trabzonspor Trabzon atağa kalktı

Trabzon atağa kalktı

Bordo-mavili ekip ocak ayı için Liverpool’dan Alcantara’yı istiyor.

HABER MERKEZİ
Trabzon atağa kalktı
Trabzonspor'un Tiago Alcantara sevdası bitmiyor. Takımda geride kalan 8 haftalık bölümde en önemli eksikliğin, takımın içinde bir liderin bulunmaması olarak görüldü. Bu doğrultuda şimdiden harekete geçen kurmayların, Liverpool'da gözden çıkarılan İspanyol orta saha Tiago Alcantara için düğmeye bastıkları öğrenildi. Yaz transfer döneminde de gündeme gelen ancak transferi gerçekleşemeyen İspanyol maestro için Trabzonspor tüm şartlarını zorlayacak. Liverpool'da bu sezon hiç süre alamayan ve gözde çıkarılan 32 yaşındaki Alcantara için, menajeriyle temaslara geçildiği öğrenilirken, deneyimli yıldızın da yeni maceralara atılmaya hazır olduğu ifade edildi.
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