Trabzon beraberliği unuttu

Trendyol Süper Lig'de 15 puanla 5. sırada yer alan Trabzonspor, son dönemlerde beraberliği adeta unuttu. Bordo-mavili takım, ligde oynadığı son 32 karşılaşmada sadece 1 kez berabere kalırken, son 17 maçta ise sahadan hiç eşitlikle ayrılmadı. Ligde en son geçen sezonun 29. haftasında, 16 Nisan 2023'te sahasında Beşiktaş ile golsüz berabere kalan Karadeniz ekibi, 192 gündür oynadığı maçlarda ya galip geldi ya da mağlup oldu. Trabzonspor, ligde son 32 maçta 16 galibiyet, 15 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.