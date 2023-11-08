Avcı’dan uyarı Doğan’dan çağrı

Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor'u konuk etmeye hazırlanan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçını geride bıraktıklarını ve Konyaspor maçına odaklandıklarını söyleyerek oyuncularını uyardı. Avcı "Fenerbahçe dosyasını kapattık, geri bildirimini yaptık. Bütün konsantrasyonumuzu ve son süreçte yakaladığımız enerjiyi Konyaspor maçına yansıtmayı istiyoruz. Bütün taraftarlarımızı stada bekliyoruz" dedi. Başkan Ertuğrul Doğan ise kulübün resmi sitesinde yaptığı açıklamayla; bordo mavili taraftarları Konyaspor ile oynayacakları maça davet ederken, Fenerbahçe karşılaşmasına da yer vererek, "Fenerbahçe maçında hepimizin gözleri önünde bir tiyatro seyrettik. Bu müsabakanın hakemleriyle ilgili verilecek kararları yakından takip ettiğimizi belirtmek istiyorum. Biz; camiamızın birlik ve beraberlik içinde olduğunda nelerin üstesinden geldiğini çok iyi biliyoruz. Bu inançla; önümüzdeki süreci kazanacağımız yeni zaferlerle birlikte çok daha güçlü tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.