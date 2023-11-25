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Haberler Trabzonspor Trabzon Avcı’yla yenilmiyor

Trabzon Avcı’yla yenilmiyor

HABER MERKEZİ
Trabzon Avcı’yla yenilmiyor
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından Trendyol Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan bordo-mavililer, yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor. Alanyaspor'u evinde 1-0 mağlup eden ardından deplasmanda Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan, Fenerbahçe'yi 3-2 yenen Karadeniz ekibi evinde ise Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Pazartesi günü deplasmanda Sivasspor'un konuğu olacak olan Trabzonspor, rakibini en son 26 Kasım 2017 2-1 mağlup eden bordomavililer söz konusu dönemin ardından rakibi karşısında dış sahada galip gelemedi. Söz konusu dönem içersin de 2 mağlubiyet 3 beraberlik elde etti. Trabzon hem seriyi devam ettirmek hem de hasreti dindirmek için hazırlıklarını sürdürüyor.
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