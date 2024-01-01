Trabzonspor’un gözü Slisz’de

Trabzonspor, orta sahaya yeni bir isim eklemeye hazırlanıyor. Anastasios Bakasetas ile yolların ayrılıması beklenirken orta sahaya yapılacak yeni hamle için de hedef belirlenmiş durumda. Trabzonspor'un daha önce gündemine gelen Legia Varşova'lı orta saha oyuncusu Bartosz Slisz için sürpriz bir hamle daha gelecek. Bordo-mavililer oyuncunun menajeriyle temas kurma kararı aldı. 24 yaşındaki oyuncu için Atalanta ve Lecce'nin ilgisi olduğu belirtilmişti. Ancak Polonya basınında yer alan iddiaya göre Trabzonspor'un genç yetenek için harekete geçeceği ifade ediliyor.