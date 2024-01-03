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Trabzonspor’dan Bünyamin atağı

HABER MERKEZİ
Trabzonspor’dan Bünyamin atağı
Trabzonspor'da ara transfer için hareketli günler yaşanıyor. Bordo-mavili ekipte beklenmedik bir isim ortaya iddia olarak atıldı. Antalyaspor ile sezon başında sözleşme uzatan Bünyamin Balcı ile bordo-mavili ekip ilgileniyor. Basında yer alan haberlere göre; Trabzonspor 23 yaşındaki Bünyamin Balcı ile ilgileniyor. Sağ bek için takviye yapmak isteyen bordo-mavili ekip Antalyaspor'da forma giyen Bünyamin Balcı ile ilgileniyor. Oyuncu için 5 milyon Euro teklif beklenildiği kaydedildi. Antalyaspor, Bünyamin Balcı'nın sözleşmesini sezon başında 2027 yılına kadar uzatmıştı. Başarılı oyuncunun da Trabzonspor'a gelmek istediği iddia edildi.
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