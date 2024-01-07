Trabzon üçlük attı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü evinde cezası nedeniyle seyircisinin olmadığı maçta Trabzonspor'u konuk etti. 16. dakikada sağ çaprazdan rakibini ��alımlayarak ceza sahasına giren Fountas'ın pasında altıpasta topla buluşan Eren Elmalı'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 20. dakikada Macheda'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Efkan'ın plase vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. 30'da Bakasetas'ın ceza sahası çizgisinin önünden sert vuruşunda savunmadan dönen top Visca'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top ağlara gitti: 0-1. 67'de ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Bajic'in vuruşu auta gitti. 84'te Fofana'nın ortasında Ercan'ın kafa vuruşu auta gitti. 86'da Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Enes'in kafa vuruşunu kaleci Bahadır kurtardı ve maç 0-1 bitti.